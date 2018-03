STALKING E MINACCE A DUE NEGOZIANTI: ARRESTATO “L’AMERICANO”

GIULIANOVA. Dallo scorso giugno perseguitava due donne, titolari di attivita' commerciali del centro di Giulianova, alle quali rivolgeva continue proposte di natura speciale per poi minacciarle con tanta insistenza da costringerle in alcuni casi a chiudere i negozi e chiamare i carabinieri. Roberto Di Martino, 53 anni, soprannominato "L'Americano" e' stato arrestato per stalking dai carabinieri della stazione di Giulianova in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare firmata dal gip del tribunale di Teramo. I militari l'avevano piu' volte sorpreso vicino ai negozi delle due donne e sollecitato l'autorita' giudiziaria a e disporre una misura cautelare. In uno dei numerosi controlli Di Martino, ora trasferito nel carcere di Teramo, era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli era stata sequestrata l'auto.