ROSETO, SEQUESTRATO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

ROSETO. Una parte delle aree di proprieta' comunale site sul lungomare sud di Roseto e il centro di raccolta rifiuti situato nell'Autoporto, sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Guardia di finanza. Sono in corso indagini per accertare la regolarita' delle due strutture dal punto di vista delle leggi ambientali. Lo rende noto il Comune spiegando che per continuare ad assicurare i servizi che si appoggiavano alle due strutture, l'amministrazone ha gia' trovato soluzioni alternative. Non appena compresa la natura e la portata delle criticita' rilevate dalla polizia giudiziaria, il Comune predisporra' i necessari interventi per ottenere il dissequestro delle due aree.