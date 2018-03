DALLA REGIONE 5 MILIONI PER L’ATER DI PESCARA

La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera con cui stanzia 5 milioni a favore dell’ATER di Pescara. Il finanziamento deriva dalla riprogrammazione delle economie di fondi CER per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; in particolare si tratta di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per far fronte alle problematiche sopraggiunte a seguito dello sgombero di alloggi di proprietà dell’azienda.

In precedenza, con la delibera n. 7 del 12 gennaio scorso la Giunta aveva fatte proprie le progettazioni dei complessi dell’ATER di Pescara la quale – tra l’altro – è l’azienda che detiene il maggior fabbisogno abitativo nell’ambito regionale, oltre ad un numero elevato di sfratti esecutivi rilevati dalla Prefettura

Ulteriori risorse disponibili -promette il presidente D’Alfonso- saranno oggetto di riprogrammazione, con successivi atti, in favore delle altre ATER regionali, tenuto conto di eventuali esigenze di riequilibrio.