ASSALTO A CAMBIAMONETE: DUE ARRESTI AD AVEZZANO

AVEZZANO. Avevano utilizzato una macchina rubata come ariete contro una colonnina cambiamonete di un autolavaggio di Avezzano (L'Aquila). Gli agenti del commissariato di Polizia hanno eseguito stamane un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei riguardi di M.F., avezzanese di 41 anni, appartenente alla locale etnia rom, e V.L. 42 anni, entrambi noti alle forze dell'ordine. In particolare, M.F. e' stato riconosciuto colpevole di due furti compiuti nella notte del 14 dicembre 2016. Dopo essersi impossessato di una Fiat Uno parcheggiata in strada, con l'aiuto di un complice (sulla cui identita' sono ancora in corso accertamenti), aveva utilizzato l'autovettura come mezzo per travolgere il cambiamonete di un autolavaggio automatico. E proprio la colonnina ha inchiodato V.L., riconosciuto colpevole del reato di ricettazione in quanto, durante la perquisizione domiciliare, e' stata ritrovata nella sua abitazione, assieme ad un decespugliatore, un tagliaerba, provento di furto, e 77 dosi di marijuana.