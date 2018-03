MALORE IN SPIAGIA A CASALBORDINO: MUORE A 74 ANNI

CASALBORDINO. Il gran caldo di questo pomeriggio ha, probabilmente, contribuito al malore che ha causato la morte di una 74enne originaria di Chieti e residente a Montecchio Emilia (Reggio Emilia), ospitata in questi giorni da alcuni parenti a Pollutri. La donna si trovava in acqua sul lungomare nord di Casalbordino (Chieti) quando si è sentita male e ha chiesto aiuto. Immediato l'intervento di un bagnino e di un bagnante. Nonostante i tentativi di rianimarla e l'arrivo di un'ambulanza del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Vasto e i carabinieri di Casalbordino.