POLISERVICE, UTILE ESERCIZIO 2016 A 476MILA EURO

COLONNELLA. La Poliservice - al netto delle imposte- ha registrato un risultato utile netto di 476mila 990 euro. Il cinque per cento (23mila 849 euro) andrà a riserva legale, il 50 per cento (226mila 570 euro) a riserva straordinaria ed il 50 per cento (226mila 570 euro) come dividendo fra tutti i soci Poliservice.

«Un traguardo economico importante» per la società multiservizi partecipata dai Comuni di Controguerra, Colonnella, Nereto, Sant’Omero, Bellante, Sant’ Egidio alla Vibrata e Martinsicuro, Unione di Comuni, da Cosev Servizi e Abruzzo Servizi.

«Ci inorgoglisce il fatto che la Poliservice abbia registrato risultati economici importanti con perfomance - nel panorama dei servizi di gestione rifiuti - che fanno della società, ancora una volta, fra le più solide d’Abruzzo – dichiara il presidente, Giovanni Antelli. Le nostre percentuali di raccolta differenziata sono tra le migliori della regione, mantenendo ottimi servizi senza tagli e rinunce e mostrando sempre attenzione ai costi per non aumentarli, per contenerli e semmai diminuirli ai Comuni. Il nostro impegno è dare sempre più servizi tenendo presente il risultato economico».