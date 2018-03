SAVINO SARACENI NUOVO PRESIDENTE DELLA CNA

PESCARA. Savino Saraceni, di Orsogna (Chieti), imprenditore metalmeccanico, 62enne, per otto anni presidente della Cna di Chieti, è il nuovo presidente della Cna Abruzzo. Saraceni prende il posto di Italo Lupo, che per otto anni ha guidato la confederazione artigiana abruzzese. Lo hanno eletto i delegati presenti all'assemblea elettiva regionale della Cna Abruzzo, tenuta nel pomeriggio all'auditorium Petruzzi di Pescara. Savino Saraceni ha ottenuto 56 voti, contro i 35 che sono andati all'altro candidato, Giorgio Stringini, 47 anni, aquilano, titolare di una società che opera nel campo della manutenzione degli ascensori, per otto anni presidente della Cna dell'Aquila.