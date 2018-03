CON LA MOTO CONTRO GUARDRAIL: FERITI DUE GIOVANI

PESCARA. Due ventiseienni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba all'uscita di via Tirino della tangenziale di Pescara, Ss 714. Secondo una prima ricostruzione i due giovani, a bordo di una moto, sono finiti fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. È stato un automobilista ad allertare la sala operativa del 118; i sanitari hanno raggiunto via Tirino con due ambulanze medicalizzate. I due giovani sono stati stabilizzati e trasportati al pronto soccorso con politraumi. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l'accaduto hanno lavorato gli agenti di Polizia della Squadra Volante della Questura.