STRADA CHIUSA, M5S CHIEDE FONDI ALLA REGIONE

PESCARA. Servono risorse per mettere in sicurezza la strada provinciale 53 alle porte di Pianella, chiusa da mesi in un tratto di 500 metri dall'ingresso del paese in seguito a una frana. E' la richiesta che il consigliere regionale abruzzese del M5S Domenico Pettinari rivolgerà con un'interrogazione al presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso. Le risorse dovranno essere destinate alla Provincia di Pescara e dovranno servire anche a installare un sistema semaforico all'altezza del tratto di strada franato, per consentire la riapertura a percorrenza alternata. "Parliamo di una strada importante che collega Pianella a Loreto Aprutino (Pescara); cittadini, agricoltori e lavoratori da sei mesi sono costretti a percorrere un'arteria comunale dissestata con conseguenti danni a mezzi pubblici e privati - - ha detto Pettinari in conferenza stampa - Parliamo di un danno anche economico per la comunità, per questo chiedo che la Regione preveda il trasferimento di fondi alla Provincia che non è in grado di far fronte a questi lavori. Mi si consenta di rilevare come sia assurdo spendere 13 milioni per un ponte, il Ponte Flaiano, bello, ma non necessario, lasciando morire e in abbandono le aree interne".