SAN GIOVANNI TEATINO. BOTTIGLIA INCENDIARIA CONTRO TRE AUTO

CHIETI. Tre auto sono andate distrutte la notte scorsa a San Giovanni Teatino (Chieti) dove intorno all'1.30 un uomo è stato visto lanciare una bottiglia incendiaria all'indirizzo di una delle auto, una Bmw, poi le fiamme si sono propagate anche ad altre due auto, una Peugeot 206 ed una Ford Mondeo danneggiandole gravemente. Indagini per identificare il piromane sono in corso da parte dei carabinieri: non si esclude che possa trattarsi di un gesto vandalico. Sulla stessa piazza sono andati a fuoco anche alcuni cassonetti dei rifiuti posti vicino ad una scuola.