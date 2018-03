AUTOSTRADE, LUNEDÌ 10 LUGLIO SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

ABRUZZO. E’ fissato per lunedì 10 luglio, dalle 9:30 alle 13 lo sciopero, proclamato dalle Segreterie Nazionali di Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil. Con la nuova Legge sugli appalti pubblici che impedisce alle società che fino ad oggi hanno operato sulle autostrade di proseguire le attività, si prevedono 3000 licenziamenti per i lavoratori della manutenzione e progettazione autostradale.

«Il risultato delle pressioni esercitate dalle lobby dei costruttori è che le manutenzioni autostradali saranno effettuate da aziende non qualificate che rischiano di compromettere la sicurezza degli automobilisti. Per dire no a questa legge assurda e chiedere al Governo di intervenire per scongiurare l’ennesima macelleria sociale fatta sulla pelle dei lavoratori, le Segreterie Nazionali di Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil, al fine del mantenimento degli attuali livelli occupazionali delle Società interessate sull’intero tratto autostradale, hanno proclamato la giornata di sciopero a carattere nazionale per lunedì con presidio degli addetti della Fascia adriatica - cantieri di Rimini, Ancona, Ortona e Bari-BAT - nei pressi della sede del 7° Tronco Autostrade per l’Italia Spa». Uno dei presidi interesserà il casello A 14 di Pescara Nord - Città Sant’Angelo che si affiancherà ai presidi di Firenze, Tortona, e Frosinone. Le Segreterie chiedono scusa agli automobilisti per i disagi che potranno generarsi.