GIULIANOVA. APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO CASERMA CARABINIERI

GIULIANOVA. E' stato approvato ieri, 6 luglio, il progetto definitivo-esecutivo della nuova caserma dei Carabinieri all'Annunziata nonché le opere complementari. Quest'ultime sono costituite dalla recinzione perimetrale, dalla rimessa dei mezzi dotata di pensilina fotovoltaica integrata e di altre opere attinenti all'impiantistica speciale così come richiesto dalle specifiche esigenze dell'Arma. Il tutto per un costo complessivo di 1.885.000 euro, di cui 1.500.000, relativo all'edificio sede di Compagna e Stazione, già finanziato dalla Regione mentre per la parte restante il governatore Luciano D'Alfonso ha assunto l'impegno di reperire la somma al cospetto del sindaco Francesco Mastromauro e del comandante regionale dell'Arma Michele Sirimarco nella riunione tenutasi nella sede regionale di Pescara il 28 aprile scorso.

Il progetto verrà inviato in tempi rapidissimi alla Regione affinché venga reperita la copertura finanziaria mancante e, solo dopo, la Stazione Unica Appaltante della Pronvincia provvederà alla formulazione del bando di gara.