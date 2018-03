PESCARA. XIX GARA REGIONALE DI PRIMO SOCCORSO ABRUZZO

PESCARA. Si svolgerà il prossimo 8 luglio a Pescara, la XIX Gara Regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana. Il Presidente del Comitato CRI di Pescara, Avv. Fabio Nieddu, ha sottolineato che "per la prima volta in assoluto uno dei più importanti eventi organizzato dalla Croce Rossa Regionale sarà ospitato dalla nostra Città e che identificherà la squadra che, tra i vari Comitati CRI presenti in Abruzzo, rappresenterà la Regione alla XXIV Gara Nazionale di Primo Soccorso che si terrà a Reggio Emilia nel mese di settembre 2017". La selezione, organizzata dal Comitato Regionale Abruzzo della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comitato di Pescara, vedrà la presenza di tantissimi volontari che dovranno intervenire, in squadre bene definite, in varie situazioni di emergenza quali ad esempio incidenti domestici, maxi emergenze, incidenti sportivi ed altro.

Il Presidente del Comitato Regionale CRI Abruzzo, Dott. Gabriele Perfetti, ha precisato che "tutte le prove di primo soccorso si svolgeranno sotto l’attenta valutazione di appositi giudici di gara che andranno ad attribuire un punteggio ad ogni squadra tenendo in debita considerazione le azioni di ogni singolo soccorritore, la correttezza delle manovre, l'etica dell'intervento e il tempo impiegato".

La gara costituisce un momento importante di aggiornamento per tutti i Volontari sulle tecniche di primo soccorso, offrendo la possibilità di un confronto tecnico-didattico tra le squadre provenienti da tutta la regione che si cimentano sulle varie stazioni di prova. In questa edizione, avremo inoltre il piacere di ospitare rappresentative del Lazio, del Veneto, della Misericordia di Alanno e di Bussi Soccorso.