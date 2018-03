CAPISTRELLO. RIAPRE LO SVINCOLO DI SANTA BARBARA

CAPISTRELLO. Taglio del nastro per lo svincolo della ex superstrada in località Santa Barbara. La volontà del primo cittadino, di riaprire questa importante arteria del traffico cittadino, si concretizzerà domenica 9 luglio alle 17, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di quanti vorranno intervenire.



L’ investimento, di circa 70 mila euro, è stato finanziato totalmente dall’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Anas) senza alcuna spesa per l’Amministrazione cittadina. Un altro punto importante del programma elettorale della lista “Partecipazione e Sviluppo” vede, quindi, la luce.



«Con la riapertura dello svincolo – ha affermato il primo cittadino Franco Ciciotti – migliorerà nettamente la viabilità cittadina e verranno ridotti, per i residenti del quartiere, i tempi per raggiungere Avezzano. Esso costituirà, inoltre, una valida alternativa soprattutto nei mesi invernali in caso di ghiaccio e neve. Inoltre, la riapertura della rampa consentirà, in caso di chiusura dello svincolo principale, per opere di manutenzione o quant’altro, comunque l’accesso alla SS 690».