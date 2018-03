SAMBUCETO: SPACCATA AL COMPRO ORO SVENTATA DAI CARABINIERI.

SAN GIOVANNI TEATINO. Notte movimentata a San Giovanni Teatino quella trascorsa. Un solerte cittadino, intorno alle 03.00 di notte, nota tre uomini che armeggiano su una Fiat Panda parcheggiata e allerta il 112: dopo una breve ricognizione, i Carabinieri di Sambuceto ritrovano l’autovettura nei pressi della galleria Wojtyla di via Camillo Benso Conte di Cavour, con ancora all’interno il cacciavite utilizzato per forzarla. Nel frattempo i tre ladri probabilmente di origine africana, con il coperchio di un tombino, sradicato nella stessa via, avevano mandano in frantumi la vetrina del compro oro situato nella galleria, asportano i pochi oggetti disponibili e tentano la fuga dall’unica via di uscita disponibile. Qui però trovano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che erano intervenuti in ausilio ai colleghi e a quel punto non hanno altra possibilità che dividersi e scappare a piedi in direzioni diverse. La refurtiva è stata prontamente recuperata dai militari e restituita ai legittimi proprietari, che fortunatamente hanno subito solo qualche lieve danno.

I servizi, da sempre capillari, per il contrasto dei reati contro il patrimonio predisposti dal Comando della Compagnia Carabinieri di Chieti, grazie anche alla preziosa e sempre più auspicata collaborazione dei cittadini, hanno permesso di impedire il colpo in gioielleria che avrebbe fruttato circa € 30.000 per i ladri, che dovranno trovare in altro modo il denaro per le vacanze estive.