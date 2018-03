TURISTA DI 86 ANNI MUORE IN ACQUA PER UN MALORE

MONTESILVANO. Tragedia in mare stamani a Montesilvano, dove un 86enne di Castel Gandolfo e' morto in seguito ad un malore. L'anziano si trovava nel tratto di spiaggia antistante uno dei 'grandi alberghi'. Una volta entrato in acqua, e' stato colpito da un malore che non gli ha dato scampo. Alcuni bagnati hanno notato la scena ed hanno lanciato l'allarme. Sul posto Capitaneria di porto, carabinieri e sanitari del 118, ma per l'anziano non c'e' stato niente da fare.