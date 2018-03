IL SUAP DI MOSCIANO SANT’ANGELO DIVENTA DIGITALE

MOSCAINO SANT’ANGELO. Il settore SUAP di Mosciano Sant’Angelo verso la digitalizzazione. A partire da lunedì sarà possibile presentare pratiche relative alle attività commerciali, produttive e di edilizia non residenziale direttamente dal portale web predisposto sul sito del comune di Mosciano Sant’Angelo.

L’iniziativa è in collaborazione con il sistema nazionale delle Camere di Commercio e consente di elaborare interamente la pratica dal proprio terminale, senza doversi recare all’ufficio comunale per espletare le pratiche burocratiche.

A partire da lunedì, dunque, le pratiche SUAP cartacee non saranno più accettate e ciò proprio per permettere l’utilizzo del nuovo sistema informatico. Un sistema che, grazie a una convenzione stipulata con la Camera di Commercio, non avrà costi per il comune di Mosciano Sant’Angelo.