PINETO CONFERMA LE TRE VELE DI LEGAMBIENTE

PINETO. Pineto conferma le Tre Vele e si piazza al 44° posto a livello nazionale per qualità del territorio costiero, in base alla classifica della Guida Blu, redatta annualmente da Legambiente Italia e dal Touring Club. Pineto si piazza quindi come la migliore spiaggia a livello regionale. “Siamo felici per la conferma anche di questo riconoscimento, che arriva dopo la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, perché sarà un ulteriore richiamo per i turisti di tutta Italia”, ha commentato il sindaco Robert Verrocchio.

Pineto è stato inserito da Legambiente all’interno del comprensorio “Costa del Cerrano e AMP Torre del Cerrano”, in base alla nuova ripartizione delle aree stabilita dall’associazione ambientalista. “Una ulteriore testimonianza della grandissima importanza della nostra Area Marina Protetta, importante sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto il sindaco.