PESCARA. E’ NOTTE BIANCA

PESCARA. Negozi aperti, intrattenimento lungo le strade e diversi punti di musica dal vivo oltre al palco centrale di piazza della Rinascita: la notte di sabato primo luglio, giorno d'avvio dei saldi estivi in Abruzzo si trasforma in evento, grazie alla concomitanza di due appuntamenti che riguarderanno l'area del centro commerciale naturale: la prima edizione di Pescara Comic Convention, che propone anche una sezione di mostre con "Fumetti d'Autore in vetrina", coinvolgendo 250 negozi, e il concerto di Demo Morselli e Marcello Cirillo a piazza della Rinascita per i vent'anni del Banco Alimentare. Si tratta della prima delle notti dedicate allo shopping che accompagneranno l'estate del capoluogo adriatico, in attesa della Notte Bianca del 22 luglio prossimo.