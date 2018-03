GIULIANOVA. COLLA NELLA SERRATURA DELLA CAPPELLA

GIULIANOVA. Sgradita sorpresa nel tardo pomeriggio di ieri, 29 giugno, all'avvio delle visite itineranti gratuite dei musei civici. E' stato infatti impossibile accedere in uno dei siti, l'elegante Cappella De Bartolomei di piazza della Libertà, nella quale si ammirano tre bellissime opere in marmo dell’artista giuliese Raffaello Pagliaccetti (1819-1900), caposcuola del Verismo, in quanto la serratura del portone d'ingresso è stata occlusa con la colla. «Un nostro operaio, il signor Remo Foglia, con grande bravura e particolari cautele stamane è riuscito a riaprire il portone smontando la serratura e lubrificandola dopo aver eliminato, con pazienza certosina, la colla. Le visite – dichiara il sindaco Francesco Mastromauro – riprenderanno quindi regolarmente. Però rimane il gesto, assurdo e anche vigliacco, che non posso che definire frutto di un vandalismo imbecille. C'è da chiedersi cosa dimori nella mente di chi ha messo in atto quella condotta che danneggia quanti, e non sono certo pochi, desiderano conoscere il nostro patrimonio storico-artistico. Peraltro molto apprezzato come indicano ogni anni i dati relativi all'afflusso».