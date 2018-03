LICENZIAMENTI E SCIOPERO ALLA SOGET SPA

PESCARA. Oggi 30 giugno 2017 le lavoratrici e i lavoratori della Soget Spa incroceranno le

braccia per l’intera giornata, al culmine dello stato di agitazione proclamato a livello nazionale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in seguito all’apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 26 Ufficiali di Riscossione, operanti nelle Regioni Abruzzo, Puglia e Calabria, di cui 20 Ufficiali nella regione Abruzzo.

La Soget Spa si occupa di Riscossione dei Tributi per gli Enti Locali ed occupa circa 320 dipendenti di cui 140 in Abruzzo, opera da oltre 10 anni nel settore.

La Soget ha deciso di modificare la propria organizzazione, optando per il licenziamento di figure professionali specializzate come gli Ufficiali di Riscossione.

Lo sciopero è stato proclamato con l’obiettivo di chiedere alla Soget di sospendere la procedura di licenziamento già avviata nei confronti degli ufficiali di riscossione e sollecitare la convocazione del tavolo tecnico nazionale.