VASTO INCENDIO TRA FERROVIA E LUNGOMARE A ROSETO

TERAMO. Ieri, un vasto incendio di sterpaglie, che si è originato sul lungomare di Roseto, e con le fiamme che lambiscono le case, sta impegnando in questo momento i Vigili del Fuoco di Teramo nella zona tra la linea ferroviaria Adriatica e il lungomare Sud, già al lavoro da stamani per fronteggiare diverse emergenze nel resto del Teramano. Oltre alle operazioni ancora in corso presso la ditta Richetti di Sant'Atto, infatti, loro squadre sono a Selva Piana di Mosciano, per un incendio di sterpaglie che ha interessato un'area di circa 1.000 metri quadrati e dove sono rimasti incendiati circa 20 alberi di olivo, oltre che tra i comuni di Tortoreto e Giulianova, in un'area ad ovest della statale 16, in prossimità del kartodromo, per un incendio di sterpaglie. L'area interessata dal rogo ha una superficie di circa 5.000 metri quadrati e comprende anche il cortile di un capannone industriale in disuso. Al momento l'intervento è ancora in corso.