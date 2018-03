APERTURA “AMBULATORIO DEDICATO ALLA MEDICINA PRECONCEZIONALE” A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Il Servizio Assistenza Consultoriale della ASL di Pescara, ha attivato - presso il Consultorio familiare di via Milli 2 - un ambulatorio preconcezionale, completamente gratuito, rivolto a tutte le coppie che intendano intraprendere il percorso della maternità. La consulenza preconcezionale è uno strumento fondamentale ed efficace per la prevenzione delle patologie associate alla gravidanza e potenzialmente capaci di condizionarle l'evoluzione. Nell’ambulatorio – attualmente attivo il martedì pomeriggio - sono presenti la ginecologa, l’ostetrica e l’infermiera, con la collaborazione dell’intera equipe del consultorio (psicologo, assistente sociale e medico di base). La metodologia operativa dell’ambulatorio si basa sull’anamnesi familiare, orientata a rilevare eventuali patologie ereditarie oltre a quelle la cui eziologia è multifattoriale (ipertensione, diabete, patologie della tiroide), e sull’anamnesi personale con particolare riguardo alle malattie infettive, specie quelle che, se contratte in gravidanza, possono interferire con il normale sviluppo embrio-fetale; promuovendo, ove necessario, opportune vaccinazioni (ad es. rosolia e varicella).