ACQUA: VAL VIBRATA, RIPARATO GUASTO ADDUTTRICE

TERAMO. E' terminata questa mattina, intorno alle 4, la riparazione del guasto all'addutrice che rischiava di aggravare la gia' critica situazione della Val Vibrata. I disagi per la popolazione - riferisce la Ruzzo Reti in una nota - sono stati molto limitati, grazie anche ad alcune manovre preventive sulla rete che hanno consentito di far pervenire comunque parte del flusso alla vallata attraverso altre adduttrici. Per quanto riguarda in generale le criticita' relative all'approvvigionamento idrico, collegate al perdurare delle alte temperature e agli elevati consumi pro-capite registrati, queste saranno superate appena verra' rilasciato il nulla osta alla messa in esercizio del potabilizzatore di Montorio al Vomano. Il nulla osta da parte degli organi di controllo preposti fa infine sapere Ruzzo Reti - e' atteso nelle prossime ore.