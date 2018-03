ACQUA, ROTTA ADDUTTRICE RUZZO: PROBLEMI IN VAL VIBRATA

TERAMO. Un'estate nel segno della crisi idrica quella che si registra in Val Vibrata dove la rottura dell'adduttrice Pozzobon rischia di aggravare i problemi di carenza di acqua che già si registrano a causa della siccità, delle alte temperature e degli aumentati consumi. A comunicare la rottura dell'adduttrice la stessa Ruzzo Reti che sottolinea come i tecnici sia o già al lavoro per individuare puntualmente il guasto, che "purtroppo è destinato ad arrecare ulteriori disagi alla popolazione e possibili interruzioni nell'erogazione idrica in tutta la vallata". "La società - si legge in una nota - ha inviato tutte le squadre disponibili con l'obiettivo di ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. L'intervento di riparazione, i cui tempi non sono ancora stimabili, potrebbe protrarsi anche oltre la notte".