STELLA MARIS: SPAZI ESTERNI PER PARCHEGGIO PUBBLICO

MONTESILVANO. Il Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha firmato il Decreto con il quale concede al Comune di Montesilvano l’uso gratuito di parte dell’area esterna annessa all’immobile “Stella Maris” per il periodo estivo, per adibirla a parcheggio pubblico. L’accordo prevede un regolare contratto di comodato d’uso gratuito, previa presentazione di polizza fideiussoria e dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Comune.

La recinzione, la pulizia, la custodia e il taglio dell’erba dell’area saranno a carico del Comune di Montesilvano.

Intanto, concluso il lungo e complicato iter delle autorizzazioni necessarie per l’intervento di ristrutturazione dell’edificio storico, intervento aggiudicato in modo definitivo solo lo scorso aprile alla ditta De Cesare Ulrico di Chieti, che circa un anno fa era risultata vincitrice dell’appalto, stanno per iniziare i lavori che comunque non pregiudicheranno l’occupazione di parte dell’area esterna di cantiere, vista la disponibilità della ditta De Cesare alla concessione dello spazio all’aperto, a condizione che lo stesso venga recintato e messo in sicurezza.