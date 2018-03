CARLO TATASCIORE NUOVO PRESIDENTE FONDAZIONE MICHETTI

FRANCAVILLA AL MARE- Il Professor Carlo Tatasciore è il nuovo presidente della Fondazione Michetti. Tatasciore è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione chi si è riunito nella giornata di lunedì. Il Professor Tatasciore, che subentra alla presidenza decennale di Vincenzo Centorame, è stato scelto per l'elevato profilo professionale che lo contraddistingue. Professore di Storia e Filosofia al liceo scientifico, 64 anni, Tatasciore è vice presidente della Società Filosofica Italiana ed è il direttore scientifico della manifestazione “Filosofia al Mare”, che di recente ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che si svolgerà anche quest'anno a Francavilla dal 6 al 9 luglio. L'auspicio è che la persona di Tatasciore possa essere la figura aggregante e competente in grado di far ripartire la Fondazione, che da ente dedito prevalentemente all'arte dovrà divenire vero e proprio polo culturale, punto di riferimento per la città e per l'Abruzzo.