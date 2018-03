TERAMO. ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

TERAMO. Una Ordinanza emanata stamane è relativa alla prevenzione degli incendi. In questo caso, il Sindaco ha disposto il divieto, fino al 30 settembre 2017, dell’accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti e/o in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi. Pertanto tutti i possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, sono obbligati a mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi:

a) pulizia a propria cura e spese dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; tali interventi dovranno comunque essere effettuati entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;

b) pulizia da sterpaglie, vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e di confini di proprietà;

c) ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali nel rispetto della normative vigenti;

d) pulizia, per un raggio non inferiore a mt 5, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas e di petrolio;

e) perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt (10 se adiacenti strade statali. e provinciali) e sgombero di tutto il materiale combustibile dai terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito.



Per le violazioni saranno applicate le sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 1.033,00 ad un massimo di € 10.333,00