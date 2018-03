RICOSTRUZIONE L’AQUILA: CEDE VOLTA, DUE OPERAI FERITI

L'AQUILA. Due operai impegnati nella ricostruzione post-terremoto del 2009 sono rimasti feriti oggi a L'Aquila a causa del crollo di una volta di un palazzo in ristrutturazione in via Paganica, di fronte alla chiesa capo quarto nel cuore del centro storico.

Dei due, uno è rimasto illeso, l'altro ha riportato traumi con varie ferite e qualche frattura, in particolare all'anca. È un italiano di 60 anni. Secondo quanto si è appreso, stavano lavorando allo svuotamento della volta quando la struttura ha ceduto di colpo, facendoli precipitare per circa tre metri. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco, Vigili Urbani e Polizia.