CANNABIS NELL’ORTO: DENUNCIATO

PESCARA. Coltivava cannabis nell' orto di casa insieme a zucchine, melanzane e pomodori. Per questo motivo un 30enne pescarese, residente a Montesilvano (Pescara), e' stato denunciato dalla polizia per coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, i poliziotti hanno sequestrato 17 piante di cannabis, tra i 50 e i 60 centimetri di altezza, che saranno sottoposte alle analisi di routine. La piantagione di cannabis era stata allestita accanto ad alcune piante di pomodori, zucchine e melanzane. Il 30enne, che ha precedenti per droga, si e' difeso affermando che la cannabis e gli ortaggi erano destinati all'uso personale.