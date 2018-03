DONNA SCOMPARE DA NAVE CROCIERA: RICERCHE IN ADRIATICO

BRINDISI, 19 GIU - Ricerche sono in corso in Alto Adriatico da parte delle Capitanerie di Porto dopo la segnalazione della scomparsa di una donna, componente l'equipaggio della Msc Musica. Vi partecipano una motovedetta di Ancona, una di Pescara, una di Venezia e un mezzo aereo. La scomparsa della marittima risalirebbe alla notte scorsa. La nave, proveniente da Venezia, ha attraccato nel pomeriggio di oggi, con ritardo, a Brindisi. La Msc Musica si trova ora all'esterno del porto per via del vento forte di maestrale che ne ha impedito l'ingresso nel porto interno. I crocieristi sono sbarcati normalmente.