BRACCIO NEL NASTRO TRASPORTATORE, 59ENNE OPERATO A TERAMO

S.EGIDIO ALLA VIBRATA. Stava lavorando ad un nastro trasportatore all'interno di un'azienda edile della Val Vibrata, in provincia di Teramo, quando è finito all'interno dell'ingranaggio con parte del braccio. Vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro è un operaio 59enne originario di Campli, che soccorso dai colleghi è stato accompagnato in auto nella sede locale della Croce Bianca e trasferito prima nell'ospedale di Sant'Omero e poi in quello di Teramo, dove è stato sottoposto ad una operazione. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe cercato di liberare il nastro da alcune piccole pietre che avevano bloccato l'imballaggio senza prima essersi accertato di averlo spento. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di S.Egidio.