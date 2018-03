SCONTRO AUTO-MOTO: GRAVE 39ENNE

CHIETI. Un 39enne di Rosciano (Pescara) è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte a Chieti Scalo. L'uomo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'automobile guidata da un giovane su viale Benedetto Croce. Subito soccorso dal 118, il 39enne è stato trasportato a Pescara. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata. Ha riportato, tra l'altro, un trauma cranico. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri.