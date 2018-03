COMUNE TORINO DI SANGRO, SI DIMETTE REVISORE DEI CONTI

TORINO DI SANGRO Lo scorso 7 giugno 2017, il Revisore dei Conti del Comune di Torino di Sangro, Nunzia Bruno, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, ufficialmente, per motivi di carattere personale.

«Non posso non esprimere grande preoccupazione per tale circostanza – afferma in una nota il Consigliere Comunale Nino Di Fonso -, soprattutto se si considerano i pareri che il Revisore ha allegato ai bilanci comunali ove si chiede maggiore collaborazione al Comune nel fornire i dati indispensabili per poter formulare un corretto parere contabile o, addirittura, ove si invita l’Ente a ricondurre alcuni rilievi formulati secondo normativa vigente. Alla luce di questa situazione allarmante – continua ancora Di Fonso – ho cercato, nell’ambito delle mie prerogative istituzionali di consigliere di minoranza, di far luce su quella che era la reale situazione esposta nei rilievi del Revisore contabile, interessando la stessa, il Sindaco e perfino il Prefetto, trovando tuttavia grande reticenza negli uffici comunali che non hanno mai voluto dare chiarimenti circa il contenuto delle mie richieste».