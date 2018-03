RIFIUTI INDIFFERENZIATI GIULIANOVA: TEMPORANEAMENTE ALLA DECO

GULIANOVA. L'indifferenziato conferito all'impianto Deco di Casoni di Chieti sino alla riapertura del Polo tecnologico. E da domani inizia il servizio giornaliero di raccolta dello spiaggiato.

A causa della chiusura del Polo Tecnologico (ex Cirsu) di Grasciano, il sindaco Francesco Mastromauro, dopo quella relativa all'organico, ha firmato una nuova ordinanza riguardante il conferimento dell'indifferenziato. A partire da domani, 16 giugno, sarà l'impianto della ditta Deco Spa, sito in località Casoni di Chieti, a ricevere sino alla riapertura del Polo tecnologico i rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale di Giulianova, per un quantitativo stimato in circa 90\t settimanali.

E sempre domani inizia il servizio giornaliero di raccolta dei rifiuti spiaggiati. Il servizio sarà svolto dalla Eco Te.Di. tutti i giorni, con esclusione del giovedì, dalle ore 3 alle ore 6 al fine di scongiurare problemi di sicurezza per il transito di mezzi sulla battigia. Il gestore raccoglierà i rifiuti spiaggiati che dovranno, secondo le disposizioni regionali, essere privati quanto più possibile della sabbia. Pertanto si invitano i titolari delle concessioni balneari a ridurre al minimo il rifiuto spiaggiato, preservando le risorse marine costituite da sabbia e conchiglie.