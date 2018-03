PRESIDENTE PROVINCIA DI L’AQUILA: MANDATO SCADUTO

L’AQUILA. Provincia L’Aquila, fine mandato per il presidente De Crescentiis. Il vice presidente Fabrizio D’Alessandro subentra nella carica di presidente della Provincia fino alle elezioni di secondo livello del prossimo 30 luglio.

A seguito della naturale scadenza del mandato elettorale del Presidente Antonio De Crescentiis, conseguente alla cessazione dalla carica di sindaco del Comune di Pratola Peligna, alla guida della Provincia dell’Aquila è subentrato il presidente Fabrizio D’Alessandro, che rimarrà in carica fino al prossimo 30 luglio, giorno in cui si terranno le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale e l’elezione del nuovo presidente della Provincia.

D’Alessandro, 43 anni, è consigliere provinciale dal 2007 e ha assunto la carica di presidente della Provincia dell’Aquila in quanto vice presidente dell’ente.