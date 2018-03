TERAMO. TRA LE ROVINE DELLE CASE SGOBERATE: ARRESTATO

TERAMO. Nel primo pomeriggio di ieri 11 giugno 2017, i militari della Stazione Carabinieri di San Nicolò a Tordino, nel corso di un predisposto servizio di “antisciacallaggio”, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, F.B, 43 enne di Teramo, per furto aggravato in abitazione.

I Carabinieri, nel transitare nella località Pantaneto del Comune di Teramo, luogo ove insistono numerose abitazioni rese inagibili dai recenti eventi sismici quindi sottoposti a frequenti controlli da parte delle Forze dell’Ordine, notavano una persona che, con fare sospetto si aggirava nell’agglomerato urbano per poi entrare all’interno di un’abitazione dopo averne forzato la porta di ingresso. Immediatamente bloccato veniva trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso e tratto in arresto in attesa del rito per direttissima nella mattinata odierna come disposto dall’Autorità Giudiziaria.