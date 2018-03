L’IMPRESA: TRASVOLATA DA PESCARA FINO A CAPO NORD

PESCARA. 2north - l'Abruzzo vola a Nordkapp: al via oggi, 11 giugno, la missione dell'Aero Club R. Breda con una trasvolata da Pescara a Capo Nord e ritorno. Sei i piloti impegnati fino al 18 giugno. "L'iniziativa - dicono i promotori - nasce da una passione per il territorio abruzzese e dalla volontà di promuovere una delle regioni più belle d'Europa, coinvolgendo quanti attraversano ogni giorno il nostro cielo senza conoscere le attrattive e le potenzialità dei luoghi che sorvolano, per creare un indotto turistico ed economico strategico per la nostra area. L'evento, inoltre, si inserisce nel più ampio quadro del rilancio dell'avioturismo europeo verso l'Italia e la costa adriatica in particolare, riaprendo una rotta di avioturismo da e per Pescara". Sui due aeroplani monomotore i piloti Cristiano D'Ortenzio (presidente Aero Club Pescara), Stefano Verna, Matteo Perazzini, Nicola Caccamo, Gabriele Scorrano e Giuseppe Mansi; il viaggio potrà essere seguito sui profili FB e Instagram di "aeroclub pescara".