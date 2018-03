RUBA AUTO A PESCARA ARRESTATO IN MOLISE

VASTO. Si è concluso con la fuga e l'abbandono di una Volkswagen Golf al km 456, nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso), l'inseguimento che era incominciato la scorsa notte in A14 con uno speronamento a una pattuglia della Polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud. Solo dopo alcune ore di ricerche il fuggitivo è stato trovato nascosto tra la vegetazione all'interno di un canale per la raccolte delle acque. Il fermato, incensurato residente a Cerignola (Foggia) è stato tratto in arresto e successivamente, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Larino, accompagnato presso la Casa circondariale di Larino a disposizione della Autorità giudiziaria. Nell'auto, rubata a Pescara, è stata rinvenuta una centralina elettronica utilizzata per la messa in moto e oggetti da scasso.