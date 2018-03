TUMORE CAVO ORALE: FINO AL 16 GIUGNO VISITE DI CONTROLLO GRATUITE

L’AQUILA. Nell’ambito dell’Oral Cancer Day, l’appuntamento con la prevenzione del tumore del cavo orale organizzato da Fondazione ANDI onlus, si informa che proseguono per ancora 10 giorni le visite di controllo gratuite presso gli studi dentistici ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani).

L’iniziativa, spiega il dott. Lucio Daniele, presidente ANDI L'Aquila, dà la possibilità ai cittadini, per un mese intero, di recarsi presso gli studi dentistici degli Associati per visite di controllo gratuite nel corso delle quali si ricevono informazioni anche sui fattori di rischio e sugli stili di vita da adottare per prevenire questa grave neoplasia che può colpire gengive, lingua, palato e in generale tutti i tessuti molli della bocca, e che nel nostro paese colpisce ogni anno 6.000 persone con un tasso di mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, di oltre il 70%.

A seguito delle visite, eventuali pazienti con sospetta lesione neoplastica verranno rinviati a centri di riferimento ospedalieri e universitari per ulteriori accertamenti, che per la provincia dell’Aquila la direzione nazionale ha indicato l’Unità Operativa Complessa a D.U. di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’ Ospedale “S.Salvatore” di L’Aquila - ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila diretta dal Prof. Tommaso Cutilli.