LA PORCHETTA DI CAMPLI E’ PRODOTTO TOPICO

CAMPLI. Per la prima volta la porchetta di Campli è stata proclamata "Prodotto Topico", entrando di fatto in un circuito enogastronomico di prodotti di eccellenza. «Questo permetterà di farla conoscere in tutto il mondo - ha sottolineato il primo cittadino farnese, Pietro Quaresimale -questo consentirà di promuovere il nostro territorio. Tutto ciò è il risultato di una collaborazione sinergica tra Comune, Proloco di Campli e Associazione Campli domani, che ringrazio a nome di tutti per la fattiva collaborazione. Questo traguardo dimostra che noi camplesi uniti possiamo raggiungere grandissimi obiettivi”.

La promozione della porchetta come veicolo culturale, gastronomico crea una nuova economia i cui frutti si vedranno sicuramente già nel breve periodo. Soddisfazione anche da parte del Presidente della Pro Loco "Città di Campli", Pierluigi Tenerelli.