ALBA ADRIATICA, FURTO E RICETTAZIONE DENUNCIATO 35ENNE

ALBA ADRIATICA. I Carabinieri del Norm della Comando Compagnia di Alba Adriatica e della Stazione di Martinsicuro, diretti dal maggiore Emanuele Mazzotta, nel corso dell'attivita' info-investigativa, scaturita dopo l'arresto - in flagranza di reato - di un 35enne di Alba Adriatica, fermato il 31 maggio scorso a bordo di un furgone dei servizi sociali del Comune di Martinsicuro appena trafugato, lo hanno denunciato nuovamente per furto in abitazione e ricettazione. L'uomo, infatti, e' ritenuto autore del furto presso l'abitazione di un'anziana pensionata di Alba Adriatica, in cui erano stati asportati un collier in oro bianco, tre orologi e numerosi monili in oro. Il 35enne e' stato riconosciuto dalla vittima come colui il quale si era introdotto nella sua abitazione rubando gli oggetti in oro e gli orologi rinvenuti successivamente nel corso della perquisizione domiciliare, restituiti alla proprietaria. Nel corso della medesima perquisizione sono stati rinvenuti, altresi', una cassaforte a muro, una bussola, quattro ricetrasmittenti, un computer portatile, un hard-disk, e documenti vari rubati presso il circolo nautico di Alba Adriatica ed altri timbri trafugati al Comune di Martinsicuro in un precedente raid all'inizio di maggio. Per questi ultimi rinvenimenti dovra' rispondere anche di ricettazione. Lo stesso 35enne, la scorsa notte, si e' reso responsabile di evasione dagli arresti domiciliari ove era stato messo dal Tribunale di Teramo dopo la convalida dell'arresto del primo giugno. Nel corso di un controllo notturno presso la sua abitazione i militari non avevano ricevuto alcuna risposta. Cosi' nel corso delle immediate ricerche sono riusciti a rintracciarlo mentre rincasava a bordo ella propria autovettura. Al momento l'uomo viene trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma dei carabinieri prima di comparire davanti al Tribunale di Teramo.