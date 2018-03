AVEZZANO, E’ MORTO FRANCO CARDILLI, DIRETTORE DEL PRONTO SOCCORSO.

AVEZZANO. Si terranno oggi alle ore 16.00, a Forme di Massa d’Albe, i funerali del dr. Franco Cardilli, direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, morto sabato scorso all’ospedale di Teramo. Cardilli, 66 anni, è stato per tanti anni un punto di riferimento del presidio avezzanese, distinguendosi sempre, oltreché per la preparazione professionale, per il garbo e la disponibilità nei confronti della gente. “Esprimo il profondo cordoglio per la scomparsa del dr. Cardilli”, dichiara il manager della Asl, Rinaldo Tordera, “persona di grande umanità e la cui attività sul lavoro è stata sempre caratterizzata da impegno e dedizione. Per la nostra azienda è una grave perdita che sarà da tutti avvertita”.