CARLO MASCI NEL CDA DI ICRANET

PESCARA. Il consigliere Carlo Masci sostituirà l'ex sindaco Carlo Pace quale componente indicato dal Comune di Pescara per il Consiglio Direttivo dell'IcraNET, la carica è a titolo gratuito. Il consigliere è stato nominato dal sindaco Marco Alessandrini ieri su indicazione del responsabile del Centro professor Remo Ruffini a causa della scomparsa di Pace, che ne è stato lo storico componente. «Ho accolto con molta naturalezza la proposta del professor Ruffini per la nomina di Carlo Masci - così il sindaco Marco Alessandrini - Una sostituzione che arriva dopo la prematura scomparsa di Carlo Pace, che dell'IcraNET era orgoglioso e fiero e che considerava questo speciale ambito di studio, ricerca e internazionalità che lui ha visto nascere e crescere, un'occasione di sviluppo per la nostra città. Sono sicuro che il nome di Carlo Masci indichi continuità di impegno in tal senso e sono anche certo che in tale ruolo saprà incarnare il valore lavoro e della passione profuse da Pace nel rappresentare la città in seno ad un organismo che dialoga con il mondo e porta il nome di Pescara in consessi di altissimo prestigio».