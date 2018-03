PESCARA. MUORE UN MESE DOPO L’INCIDENTE

PESCARA. Non ce l'ha fatta Massimiliano Scuderi, il 51enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il mese scorso, a Pescara. L'uomo, componente del corpo militare della Croce Rossa Italiana, e' morto nel primo pomeriggio di oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo adriatico, dove era ricoverato da un mese. Scuderi il 29 aprile scorso si era scontrato con un'automobile, mentre percorreva via Rigopiano a bordo del suo scooter. Dei rilievi del caso si era occupata la polizia municipale di Pescara.