PESCA: 1,8 MLN PER I PORTI ABRUZZESI

ABRUZZO. Scadono il prossimo 20 giugno i termini per partecipare al bando della Regione per il sostegno a interventi sui porti di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova, volti a migliorare l'ospitalità degli scali. A disposizione c'è un fondo di un milione e 800mila euro, per finanziare progetti su qualità, controllo e tracciabilità dei prodotti sbarcati; efficienza energetica; protezione dell'ambiente; sicurezza e condizioni di lavoro; sicurezza dei pescatori; infrastrutturazione dei porti di pesca; raccolta di scarti e rifiuti marini. La partecipazione è aperta a enti pubblici, autorità portuali, imprese operanti nei settori della pesca e acquacoltura, imprese di servizi.