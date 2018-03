TROILO NUOVO PRESIDENTE CNA CHIETI

CHIETI. Giuseppe Troilo è il nuovo presidente della Cna di Chieti. Lo ha eletto poco fa l’assemblea elettiva quadriennale, tenuta nei locali della sala Cascella della Camera di Commercio. Prende il posto di Savino Saraceni, che ha retto il timone della confederazione artigiana provinciale per otto anni; la stessa assemblea ha confermato Letizia Scastiglia nel ruolo di direttore. Titolare della “Meuco snc”, azienda con sede ad Atessa specializzata nella produzione di gocciolatoi in alluminio per finestre in legno, e la commercializzazione di utensili per serramentisti, Troilo proverà a dare ulteriore impulso a un processo di rinnovamento della Cna di Chieti. Un’organizzazione che, già negli anni della presidenza Saraceni, si è caratterizzato – nella provincia a più alto tasso di sviluppo industriale della regione, ma proprio per questo più esposta ai venti di crisi che hanno interessato le micro imprese, con la chiusura di centinaia di attività artigiane, il taglio dei credito – con una forte e diffusa presenza nel territorio, con l’impulso alla nascita di imprese innovative, l’avvio di una delle più significative esperienze nazionali tra i giovani imprenditori, l’attività di animazione sui principali temi dello sviluppo.