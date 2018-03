A PINETO MESSI A DIMORA SESSANTA NUOVI PINI

PINETO. È iniziata a Pineto la piantumazione di sessanta nuovi pini. L’iniziativa rientra all’interno della delibera di giunta comunale che prevede la messa a dimora di una nuova pianta per ogni nuovo nato nel comune. “Stiamo portando avanti questa misura che soprattutto per la nostra città è di estremo valore”, ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Laura Traini.

Le piante verranno sistemate in due lotti per i quali era prevista la messa a dimora di nuove essenze arboree, situati a Torre S. Rocco e al Quartiere dei Fiori, mentre per il futuro sono già state individuate nuove zone di ripopolamento arboreo. “La nostra Amministrazione si sta impegnando non solo per sostituire gli alberi che sul nostro territorio devono essere tagliati per motivi di sicurezza o per raggiunti limiti di età – ha aggiunto l’assessora Traini – ma anche per proseguire l’opera di Luigi Corrado Filiani, mettendo a dimora un numero consistente di piante. Oltre a questo, ci stiamo occupando della gestione del nostro patrimonio verde attuale, sia con l’ausilio di tecnici per conoscere lo stato di salute delle nostre piante, sia con il progetto di un Piano Regolatore del Verde, che permetta di gestire nella maniera più intelligente ed attenta possibile quella che è la grande ricchezza della nostra città”.