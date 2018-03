MASTERPLAN:D'ALFONSO,1MLN 200ML PER CONVENTO ROCCAMONTEPIANO

ABRUZZO. Sarà l'Ordine dei Chierici Regolari Minori il soggetto attuatore per l'intervento del Masterplan Abruzzo riguardante la riqualificazione strutturale e funzionale del Convento San Francesco Caracciolo di Roccamontepiano. La condivisione di tale decisione, questa mattina, a Pescara, in Regione, è stata al centro di una riunione di lavoro presieduta dal presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, e alla quale hanno preso parte il sindaco di Roccamontepiano, Orlando Donatucci, Padre Raffaele Mandolesi, Preposito Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori, Padre Giulio Capetola, rettore del Convento, e Padre Shino, Superiore dello stesso Convento di Roccamontepiano. L'intervento, che ha ottenuto un finanziamento di 1 milione 200mila euro, rientra in una più ampia strategia di recupero e valorizzazione dell'edilizia sacra nelle quattro province abruzzesi promossa dalla Giunta regionale attraverso il Masterplan con l’obiettivo di migliorare l'attrattività turistica sul territorio.