PINETO: TENTANO DI RUBARE IN UNA DITTA. ARRESTATO ROMENO

PINETO. I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi alle prime luci dell’alba di oggi hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso, Iosif Briasca, 27enne romeno, senza fissa dimora, incensurato. Verso le ore 03.00, il giovane, unitamente ad altri due complici in corso di identificazione, previa effrazione di una porta laterale, sono penetrati nella ditta “Cubo Design” di Scerne di Pineto per perpetrare un furto. Immediatamente è scattato l’allarme, collegato anche all’Agenzia di Vigilanza “Metropolis Security” del luogo. Subito dopo sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi che hanno inseguito per le campagne circostanti i tre malviventi, coadiuvati da una guardia giurata della citata agenzia privata. Durante tale fasi due malfattori sono riusciti a dileguarsi, mentre il terzo nel tentativo di scavalcare un cancello è caduto a terra riportando la frattura di una gamba, e quindi tratto in arresto. Nella circostanza anche la guardia giurata si è fratturata una gamba, venendo trasportato all’Ospedale di Giulianova per le cure del caso. L’arrestato è stato trasportato presso l’Ospedale di Atri ove è tuttora piantonato in attesa dell’udienza di convalida.